Inter, Perisic-Icardi: l’ultima partita degli amici-nemici

All’addio certo dell’argentino, che vorrebbe trasferirsi alla Juventus, si potrebbe aggiungere quello dell’esterno croato

Amici per guidare l’Inter al quarto posto, in Champions. Nemici per il rapporto controverso avuto in questa stagione. Ma contro l’Empoli sarà l’ultima gara assieme di Icardi e Perisic con la maglia dell’Inter, prima dell’addio. L’argentino, nonostante le sue parole di amore per il mondo nerazzurro, vorrebbe trasferirsi alla Juventus. L’esterno croato piace a diversi club della Premier: potrebbe entrare nell’affare Lukaku con il Manchester United. Poi, le loro discussioni saranno solo un ricordo per tutti.