Inter, Perisic vuole andare via: futuro in Premier League

Decisivo l’incontro tra Beppe Marotta e Nelio Lucas, il nuovo agente dell’esterno croato. Il giocatore andrà in Premier

L’Inter cerca acquirenti per Perisic. Il Manchester United aveva rifiutato lo scambio Perisic (più un conguaglio) per Lukaku e l’Arsenal si è tirata indietro: ora in corso Vittorio Emanuele cercano acquirenti per il croato, arrivato secondo nel Mondiale 2018 con la sua Nazionale.

Perisic è stato chiaro fin dall’inizio: non ha nessuna intenzione di restare all’Inter. Arrivato quarto con i nerazzurri e conquistata la qualificazione in Champions, l’esterno ritiene conclusa la sua avventura a Milano. Il suo sogno è andare in Premier. Ora Beppe Marotta cerca acquirenti.