Inter: Perisic vuole solo la Premier, ma aspetta Conte

L’esterno croato non è ufficialmente in vendita, ma in caso di offerte importanti potrà essere ceduto dal club nerazzurro

L’Inter potrebbe salutare Perisic, anche se per il numero 44 non sono ancora arrivate offerte importanti dalla Premier League, meta a lui gradita. L’entourage del croato ha avuto soltanto delle proposte dalla Cina, subito rimandate al mittente.

Il giocatore, inoltre, aspetta di parlare con Antonio Conte nel ritiro di Lugano, che inizierà l’8 luglio. Il mercato nerazzurro è ancora in stand by ed è per questo forse che in via Liberazione non prendono in considerazione di cedere Perisic.