Inter, Pisacane: «D’Ambrosio? Se si fosse chiamato D’Ambrosinho…»

L’agente di D’Ambrosio, Vincenzo Pisacane, ha esaltato il proprio assistito, sottolineando i numeri del giocatore dell’Inter

Danilo D’Ambrosio resta un giocatore sottovalutato nonostante i suoi numeri all’Inter.

Lo ha sottolineato Vincenzo Pisacane, agente del giocatore, a Radio Marte:«D’Ambrosio? Ha sempre dimostrato di essere un giocatore importante, i numeri all’Inter parlano per lui: è il terzino con più assist e palle recuperate in Serie A. Si fosse chiamato D’Ambrosinho avrebbe avuto un’attenzione diversa dalla stampa, per fortuna ce l’ha dall’Inter».