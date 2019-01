L’attaccante dell’Inter, Matteo Politano, è stato intervistato per commentare il suo futuro in nerazzurro e la prossima sfida contro il Sassuolo

Matteo Politano è stato intervistato quest’oggi ai microfoni di Sky Sport per parlare del suo futuro in nerazzurro e del suo passato, il Sassuolo, che incontrerà a San Siro nella prossima giornata di campionato. Ecco le sue parole: «Il Sassuolo è una squadra forte che gioca bene al calcio. E’ una squadra che ha messo in difficoltà tutte le grandi, soprattutto noi all’andata. Sarà una partita difficile soprattutto perché non possiamo contare sui nostri tifosi, ma vogliamo vincere. Gli obiettivi di campionato? Siamo terzi a cinque punti dal Napoli, e dobbiamo restare aggrappati a loro. Proveremo ad arrivare fino in fondo sia in Europa League che in Coppa Italia. Abbiamo obiettivi molto importanti, ma dobbiamo concentrarci partita dopo partita, è fondamentale. Il futuro in nerazzurro? Io sono molto contento all’Inter. Lavoro sempre per convincere l’allenatore e la società a continuare questo percorso insieme. Il mio obiettivo è fare bene durante la settimana e soprattutto la domenica per conquistarmi una maglia così prestigiosa».