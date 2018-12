Inter-Pordenone compie un anno: Nagatomo ne “parla” così! – VIDEO

Il profilo Twitter del Pordenone, un anno dopo l’impresa sfiorata a contro l’Inter, pubblica un video ironico con protagonista Nagatomo

Accadde un anno fa. Gli ottavi di finale di Coppa Italia 2017-18 regalavano una partita sulla carta scontata, quella tra l’Inter e una formazione di Serie C, il Pordenone.

Nonostante le premesse, i Ramarri erano comunque venuti alla Scala del Calcio senza timore per cercare un miracolo. E per poco non riuscirono a realizzare una clamorosa impresa. Dopo aver retto 120′ senza subire reti, i neroverdi sono stati costretti alla resa solo dopo una serie interminabile di calci di rigore. Il tiro decisivo, partito dai piedi di Nagatomo, consegna il passaggio del turno all’Inter.

Proprio il giapponese è tornato in queste ore protagonista sul profilo Twitter del Pordenone, che in una traduzione ironica e scherzosa regala parole di stima per i neroverdi. Una serie di “dichiarazioni” simpatiche che magari faranno sorridere anche i tifosi nerazzurri ad un giorno dall’uscita dalla Champions League.