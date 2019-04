L’Inter pensa ai premi Champions. Trovato l’accordo con la società: c’è un bonus in caso di secondo posto

Trovato l’accordo tra i calciatori e la dirigenza nerazzurra per i premi Champions. Il club nerazzurro attualmente è terzo ma in casa Inter qualcuno pensa anche al ‘clamoroso’ sorpasso sul Napoli, attualmente secondo. La qualificazione alla Champions non è ancora aritmetica ma i nerazzurri hanno 5 punti di vantaggio su Milan e Atalanta, a 5 giornate dalla fine. E’ arrivato il momento di stabilire i premi, i cosiddetti bonus per la qualificazione in Champions, e le parti sembrano aver raggiunto un accordo di massima sui premi qualificazione.

La trattativa non è stata semplice ed è andata avanti per diverse settimane. Una trattativa che aveva visto coinvolti principalmente l’ex capitano Mauro Icardi insieme al nuovo capitano Samir Handanovic. Le parti, come detto, hanno però trovato un accordo: 4 milioni di euro totali, da suddividere per l’intera rosa (poco meno di 100mila euro in più a testa). Spunta però un particolare che può rendere interessante il finale di stagione della formazione di Spalletti: nell’accordo sarebbe stato inserito anche un bonus per il secondo posto, attualmente del Napoli (oggi è a -6 con lo scontro diretto da giocare) i premi ai giocatori saliranno fino a 5,5 milioni.