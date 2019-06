Inter Primavera, Madonna: «Esposito ha sfruttato bene la sua chance» – VIDEO

Armando Madonna è visibilmente soddisfatto per la finale scudetto Primavera conquistata dopo aver battuto la Roma per 3-0

Terza finale scudetto consecutiva per l’Inter Primavera. La prima di Madonna che in sala stampa si mostra visibilmente soddisfatto per il risultato conseguito. Una partita quasi mai in discussione per i nerazzurri che hanno schiantato la Roma con un netto 3-0.

Focus particolare per la gemma più preziosa dell’Inter di Madonna, Sebastiano Esposito. Ecco le parole del tecnico sul classe 2002: «Esposito è stato bravo a cogliere l’occasione, e devo dire che avere in panchina giocatori come lui, Merola che rientrava da un infortunio e non ho voluto rischiare e Mulattieri rappresenta una risorsa davvero importante».