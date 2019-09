Inter Primavera, Madonna: «Sono contento per chi ha lavorato con Conte, c’è fiducia»

Armando Madonna, tecnico dell’Inter Primavera, ha parlato ai microfoni di InterTv a pochi giorni dall’inizio della stagione ufficiale

Sabato l’Inter Primavera di Armando Madonna inizierà la stagione ufficiale sul campo del Pescara. Intervistato da InterTv, il tecnico nerazzurro ha espresso le sue impressioni in vista dell’inizio della stagione.

SPERANZE – «La pre-season è stata lunga, ora inizieranno le partite che contano. Spero di trovare i ragazzi pronti viste le numerose assenze dovute alle chiamate per i nazionali e a quelle per la prima squadra. Ci aspetta un campionato difficile, con una squadra giovane ma di qualità. Ho buone speranze. Abbiamo tanti 2002, quindi ci vorrà un po’ di tempo per adeguarsi, ma sono fiducioso perché vedo entusiasmo e voglia».

CONTE – «Ragazzi in Prima Squadra? Fa piacere e a me e a tutto il settore giovanile. È una grossa soddisfazione. È il nostro compito quello di far arrivare lì i giovani. Conte li ha utilizzati e fatti giocare. Ed è già molto importante che abbiano retto la preparazione»