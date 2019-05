Inter, primi contatti per Thauvin: in corsa anche Chelsea, Milan e Real

L’Inter si unisce all’asta per Florian Thauvin, fenomeno francese del Marsiglia e campione del mondo: ma ci sono Chlesea, Milan e Real Madrid

È uno dei nomi più caldi in ottica calciomercato quello di Florian Thauvin, fantasista del Marsiglia laureatosi campione del mondo con la Francia durante il Mondiale 2018. Il classe 1993 vanta nel suo curriculum 44 reti in 94 presenze con il Marsiglia, segnate dal 2016 ad oggi.

Secondo il quotidiano spagnolo As, il calciatore francese richiesto dall’Inter sarebbe valutato circa 50 milioni di euro; ovviamente la concorrenza rappresentata da due club come Chelsea e Real Madrid, che avrebbero già presentato un’offerta, non mette in una posizione semplice la società nerazzurra.

In tutti i casi sia Milan che Inter sono interessate ad accaparrarsi il francese: a tal proposito il ds nerazzurro Beppe Marotta si sarebbe già mosso, sondando il terreno e preparando un’interessante offerta per l’Olympique Marsiglia.