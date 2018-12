Skriniar e Ausilio hanno parlato prima della sfida tra Inter e PSV, gara fondamentale per il passaggio agli ottavi di Champions

Il difensore dell’Inter, Skriniar, e il ds nerazzurro, Piero Ausilio hanno parlato a Sky Sport prima del fischio d’inizio della gara contro il PSV. Entrambi hanno voluto sottolineare l’importanza del match di stasera. Ecco le parole di Skriniar: «Stasera secondo me, ma anche secondo tutta la squadra è una delle partite più importanti degli ultimi anni e dobbiamo dare tutto per andare a vincere questa partita assolutamente». Anche Ausilio ha poi sottolineato: «Aspettavamo questo momento da anni, vogliamo qualificarci. Dobbiamo arrivare a 10 punti, che sono tanti, se poi non passeremo accetteremo il verdetto con la soddisfazione di aver fatto il nostro in un girone difficile. La formazione del Barcellona? L’ho vista io e forse lo sa anche il mister, ma non mi piace parlare di questo con i calciatori. Noi vogliamo pensare solo a noi, solo a questa partita. Ci siamo sforzati per fare in modo che cuore, testa e orecchie siano solo su San Siro».