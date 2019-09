Inter: quello che Barella dà a Conte

Conte sta iniziando a puntare con insistenza su Barella nella sua Inter. Il centrocampista sardo porta doti importanti

Barella sta trovando sempre più spazio nell’Inter di Conte. Con Sensi a sinistra, al tecnico salentino serve sull’altro lato un interno più dinamico ed esplosivo, bravo a buttarsi dentro e a muoversi anche in orizzontale.

Un esempio nella slide sopra. Lukaku viene servito con una verticalizzazione da dietro, l’ex Cagliari si fa ben trovare tra le linee per raccogliere la sponda del belga. Forse, per fare la mezzala con Conte, Barella deve crescere in zona gol.