Inter, Radu: «Uno scudetto non si perde per un singolo errore»

Ionut Radu è tortnato sul suo errore contro il Bologna della scorsa stagione: «Si è parlato tanto di quell’errore, ma uno scudetto non si può perdere per una svista»

Ionut Radu, portiere di proprietà dell’Inter , è tornato sull’episodio di Bologna Inter che costò verosimilmente lo scudetto ai neroazzurri in favore del Milan. Le sue parole a La Gazzetta dello Sport:

«Si è parlato tanto di quell’errore, ma io resto dell’idea che uno scudetto non si può perdere per una svista in una singola partita: i conti si fanno su 38 tappe. Il bello del portiere sta proprio nella capacità di assumersi dei rischi. E a me il coraggio non manca».

