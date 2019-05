Inter, suggestione Rakitic: ma lui strizza ancora l’occhio al Barcellona

Inter, Rakitic è un’affascinante suggestione di mercato: ma il croato strizza ancora l’occhio al “suo” Barcellona

Blindare la qualificazione alla prossima Champions League e costruire una squadra all’altezza delle ambizioni del club. Sono questi i principali propositi in casa Inter, a poche ore dal match casalingo contro il Chievo che potrebbe assicurare un improntate passo avanti per quanto riguarda il primo punto della lista.

Il secondo, in questo momento, è vincolato alla scelta del tecnico cui affidare la panchina: Spalletti sembra avere le ore contate, prima dell’avvicendamento con Conte. Superato quel passaggio, si lavorerà allora al parco giocatori. Godin è già nerazzurro, il sogno degli ultimi giorni porta a Rakitic. Ma è il croato in prima persona, dalla Spagna, a smentire la suggestione. «Per me poter far parte del club migliore del mondo, il Barcellona, è un orgoglio. E voglio farne parte ancora per molti anni». Sono solo parole?