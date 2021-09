Inter Real Madrid, allenamento ad Appiano: Bastoni regolarmente in campo – VIDEO

L’Inter si è allenata questa mattina ad Appiano Gentile nella rifinitura prima della gara contro il Real Madrid

Allenamento ad Appiano Gentile per l’Inter di Simone Inzaghi in vista della gara contro il Real Madrid, in programma domani alle ore 21.00 allo stadio San Siro.

Tutti presenti i giocatori nerazzurri tranne Stefano Sensi. Presente anche Alessandro Bastoni, che si sta allenando regolarmente in gruppo. Prima dell’inizio della seduta il tecnico nerazzurro ha tenuto un discorso alla squadra.