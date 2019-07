Inter, rispunta il nome di Rakitic ma ora non è una priorità

Per il centrocampo nerazzurro torna di moda il croato del Barcellona. Ma Beppe Marotta, per adesso, sta pensando all’attaccante

L’Inter sta virando su Cavani del Psg, ma per quanto riguarda la mediana è rispuntato il nome di Rakitic che i blaugrana hanno messo sul mercato. Prima hanno provato a inserirlo nella trattativa per riportare Neymar in Catalogna, poi si è fatto sotto il Manchester United con un sondaggio.

Però, e non è un segreto, Rakitic preferirebbe trasferirsi a Milano, all’Inter. Antonio Conte lo segue, così come segue anche Vidal. Ma al momento, il croato non è una priorità. In viale Liberazione stanno facendo di tutto per portare Cavani e Dzeko ad Appiano Gentile.