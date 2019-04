Nainggolan ritrova la via del gol: il Ninja ringrazia Spalletti per la fiducia e porta avanti l’Inter contro il Frosinone – VIDEO

Radja Nainggolan sblocca Frosinone-Inter! Il belga ha beffato Marco Sportiello al 19′ con un gol di testa grazie all’assist di Danilo D’Ambrosio. Si tratta della quarta rete stagionale per il numero 14, che eguaglia il record di marcature personale della scorsa stagione.

Il giocatore in settimana aveva detto di sentirsi in debito con Luciano Spalletti per aver deluso le sue aspettative. Il tecnico aveva replicato così:«Ha detto di essere in debito con me? Radja non è in debito con me, si mette l’Inter davanti a tutto e quindi le sue attenzioni vanno fatte alla squadra, se vuole avere a cuore qualcosa». Nainggolan ha ignorato le parole del mister e ha deciso comunque di restituire il favore: il gol è una sorta di ringraziamento per la fiducia riposta in lui da parte dell’allenatore. Il gol mancava dalla sfida contro la Sampdoria di metà febbraio.