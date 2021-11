Inter, ritorno di fiamma per Nandez: può prendere il posto di Vecino

Calciomercato Inter: i nerazzurri rimettono nel mirino Nandez del Cagliari che potrebbe prendere il posto dello scontento Vecino

Dopo le dichiarazioni al veleno di Matias Vecino sul suo impiego all’Inter, la soluzione più probabile è una sua cessione già a gennaio. I nerazzurri però non faranno sconti: serve un assegno convincente di almeno 10 milioni di euro per cedere il centrocampista uruguaiano che altrimenti rimarrà a Milano.

Secondo quanto detto da La Gazzetta dello Sport, in caso non è detto che la sua casella sia riempita con un altro mediano, vista la futura necessità di intervenire a sinistra. Sempre che non si materializzi la possibilità di un turnover tutto uruguaiano: il giocatore del Cagliari Nandez, che aveva sfiorato l’Inter a luglio, non è mai uscito dai pensieri nerazzurri.

