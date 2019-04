Inter, ritorno di fiamma per Di Maria: previsti contatti con Mendes ed il PSG

In casa Inter torna di moda il nome di Di Maria, Marotta pensa all’argentino del Paris Saint-Germain per l’attacco della prossima stagione

L’Inter vivrà una vera e propria rivoluzione in estate. Il reparto offensivo, in particolare, sarà quello a cui verranno apportati i maggiori cambiamenti. Icardi e Perisic sono in uscita, Candreva sembra destinato a lasciare i nerazzurri ed il riscatto di Keita dal Monaco è incerto. Oltre a pensare alle operazioni in uscita, Marotta sta però valutando anche i nomi per l’attacco del futuro.

Secondo quanto riporta Le10sport.com, l’Inter farà un tentativo per un vecchio pallino dei nerazzurri, il centrocampista del Paris Saint-Germain Angel Di Maria. La dirigenza starebbe pensando di proporre all’argentino un contratto biennale o triennale, con un futuro garantito in Cina, nello Jiangsu Suning. Nei prossimi giorni dovrebbero iniziare i contatti con Jorge Mendes, l’agente di Di Maria, per capire la fattibilità dell’operazione.