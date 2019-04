Inter, il ritorno di Oriali è possibile: Marotta ci sta lavorando

Oriali potrebbe ritornare all’Inter con Antonio Conte. Marotta ha pronto un incarico speciale per lui

Il ritorno ad Appiano Gentile di Lele Oriali si può. Vi avevamo raccontato di questa possibilità ed ora sembrano arrivare conferme anche da TuttoSport. Marotta sarebbe a lavoro per riportare l’ex calciatore dell’Inter in società per la terza volta in modo da riproporre il duo Conte-Oriali che fece bene agli Europei del 2016.

Oriali andrebbe a ricoprire un ruolo di alleggerimento del lavoro per altri dirigenti e permettere che questi possano lavorare al meglio ai loro compiti specifici, spiega TuttoSport. In sintesi, una sorta di raccordo tra squadra e società.