Inter, Keita entra e segna il gol del vantaggio, poi si fa espellere

Incredibile a San Siro: è il neo entrato Keita a sbloccarla contro l’Empoli. Gol decisivo per la Champions League, e quel rosso nel finale…

Balde Keita ha sbloccato il match: il suo gol ha contribuito alla qualificazione in Champions League dell’Inter.

L’attaccante, entrato nella ripresa al posto di Asamoah, ha freddato un ottimo Dragowski con una conclusione magistrale!

Il gol di Keita lancia l’Inter in Champions, Icardi sbagli un rigore, Traoré pareggia e nel finale arriva la rete decisiva di Nainggolan. Nel recupero secondo giallo per Keita, espulso per fallo a centrocampo su Dragowski. Empoli in B