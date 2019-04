Mauro Icardi ancora a digiuno: l’attaccante dell’Inter non segna su azione dalla partita di andata giocata con la Roma. Da allora soltanto due reti in Serie A ed entrambe su rigore

Nel pareggio che tutto sommato fa comunque brodo rimediato ieri contro la Roma, l’Inter può vedere il bicchiere mezzo pieno, considerato il risultato, ma pure mezzo vuoto, considerata la prestazione dei singoli. Tra i giocatori in assoluto più deludenti in casa nerazzurra l’ex giallorosso Radja Nainggolan, autore di una prova sicuramente non da incorniciare al termine di una stagione già di per sé abbastanza negativa. Il belga nel corso del secondo tempo è stato rilevato da Mauro Icardi, a cui Luciano Spalletti aveva inizialmente riservato la panchina preferendogli Lautaro Martinez (proagonista comunque di una discreta prestazione offensiva). Proprio l’ex capitano interista, dopo i mesi trascorsi ai margini della rosa per i noti screzi con la società, pare ad oggi uno dei giocatori maggiormente in difficoltà.

A parlare chiaro è una statistica: l’ormai ex capocannoniere del campionato non va in gol su azione addirittura dallo scorso anno (2 dicembre 2018), ovvero dalla partita di andata proprio contro la Roma. In un girone intero, quello di ritorno, Icardi è riuscito ad andare in rete in totale soltanto due volte e tutte su calcio di rigore: prima contro l’Udinese (il 15 dicembre 2018) e quindi contro il Genoa, alla prima di nuovo da titolare dopo la rottura con l’Inter lo scorso 3 aprile. Nelle ultime 15 partite giocate, dalla Roma alla Roma, la miseria di appena 3 gol ed uno solo su azione in campionato: un dato su cui anche la società dovrà riflettere, al netto della volontà del giocatore, palesata ieri da Wanda Nara, di rimanere ed essere ancora determinante.