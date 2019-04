Inter-Roma: formazioni ufficiali e partita in diretta live

Inter-Roma, 33ª giornata Serie A 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, sintesi e tabellino

Inter e Roma non è mai una partita banale, ma un match ricco di emozioni e destinato a lasciare, sempre e comunque, un segno importante nella nostra Serie A. Dopo il pareggio in rimonta conquistato all’Olimpico, i giallorossi cercano il colpaccio in quel di San Siro per riaprire la corsa alla Champions League. I nerazzurri, d’altro canto, sono chiamati ad una vittoria che significherebbe mettere una seria ipoteca sul terzo posto. L’Inter arriva all’appuntamento con i favori del pronostico, ma farà bene a non sottovalutare la Lupa, da sempre squadra molto insidiosa e dotata di tanti giovani talenti pronti a mordere. Su tutti, Nicolò Zaniolo.

Inter-Roma: il tabellino

INTER (4-2-3-1): Handanovic, D’Ambrosio, De Vrij, Skriniar, Asamoah; Vecino, Valero; Politano, Nainggolan, Perisic, Martinez. A disposizione: Padelli, Berni, Ranocchia, Cedric, Miranda, Dalbert, Gagliardini, Joao Mario, Icardi, Keita, Candreva. Allenatore: Spalletti.

ROMA (4-2-3-1): Mirante; Florenzi, Juan Jesus, Fazio, Kolarov; Cristante, Nzonzi; Under, Pellegrini, El Shaarawy; Dzeko. A disposizione: Olsen, Fuzato, Manolas, Marcano, Coric, Zaniolo, Pastore, Riccardi, Perotti, Schick, Kluivert. Allenatore: Ranieri.

ARBITRO: Guida

Inter-Roma: diretta live e sintesi

Diretta live dalle ore 20.30

Inter-Roma: formazioni ufficiali

INTER (4-2-3-1): Handanovic, D’Ambrosio, De Vrij, Skriniar, Asamoah; Vecino, Valero; Politano, Nainggolan, Perisic, Martinez. A disposizione: Padelli, Berni, Ranocchia, Cedric, Miranda, Dalbert, Gagliardini, Joao Mario, Icardi, Keita, Candreva. Allenatore: Spalletti.

ROMA (4-2-3-1): Mirante; Florenzi, Juan Jesus, Fazio, Kolarov; Cristante, Nzonzi; Under, Pellegrini, El Shaarawy; Dzeko. A disposizione: Olsen, Fuzato, Manolas, Marcano, Coric, Zaniolo, Pastore, Riccardi, Perotti, Schick, Kluivert. Allenatore: Ranieri.

📋 Ecco gli undici scelti da Claudio Ranieri per #InterRoma 💪 DAJE ROMA! 🔥#ASRoma pic.twitter.com/rRPxyyzv7e — AS Roma (@OfficialASRoma) April 20, 2019

Inter-Roma: i precedenti

Una sfida di grande fascino quella tra nerazzurri e giallorossi, che dopo il pareggio dell’andata si ritrovano per un’altro match decisivo in ottica Champions. Gli ultimi cinque precedenti a San Siro sorridono rivelano un sostanziale equilibrio tra le due compagini, con due vittorie per parte e un pareggio, quest’ultimo maturato proprio nella passata stagione.

I due successi della Roma sono giunti attraverso prove di grande spessore, finite rispettivamente 3-0 e 3-1, quest’ultima risultato di una prestazione sontuosa di Radja Nainggolan. Vittorie di misura invece per i nerazzurri tra il 2014 e il 2016, capaci di vincere 2-1 e 1-0.

Inter-Roma: l’arbitro

Ad arbitrare il big match della 33° giornata di Serie A sarà Marco Guida della sezione di Torre Annunziata. Sarà la quarta volta che il direttore di gara arbitrerà l’Inter in questa stagione, un vero record. Tra i precedenti, merita menzione il match di andata contro la Samp, ricco di episodi da moviola, ma anche i due derby di Milano.

Guida sarà coadiuvato dagli assistenti Meli e Valeriani e dal quarto uomo Manganiello, con Calvarese e Vivenzi al VAR.

Inter-Roma: probabili formazioni e pre-partita

È uno degli scontri diretti chiave di questo finale di stagione, almeno per quanto riguarda la corsa Champions. Alla luce dei risultati odierni, una vittoria dei nerazzurri metterebbe una seria ipoteca sul terzo posto e condannerebbe di fatto i giallorossi. La sfida tra Inter e Roma potrebbe essere la prima tra due squadre di Serie A a raggiungere i 500 gol (attualmente a 497).

Nella probabile si prevede il medesimo modulo di partenza tra le due compagini, il 4-2-3-1. Per l’Inter spazio alla difesa titolare, con Gagliardini destinato ad affiancare Vecino e Nainggolan chiamato in veste di grande ex della serata al suo primo scontro diretto stagionale. In attacco, Martinez dovrebbe vincere il ballottaggio su Icardi, supportato come sempre da Perisic e Politano sulle fasce.

Formazione evergreen quella schierata da Ranieri, con Cristante, Zaniolo, Pellegrini e Kluivert probabili titolari. In difesa torna Florenzi titolare in qualità di terzino, che completerà il reparto con Manolas, Fazio e Kolarov. In attacco, va verso la conferma da titolare Edin Dzeko.

Inter (4-2-3-1): Handanovic; D’Ambrosio, De Vrij, Skriniar, Asamoah; Vecino, Gagliardini; Politano, Nainggolan, Perisic; Martinez. Allenatore: Spalletti.

Roma (4-2-3-1): Mirante; Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov; Nzonzi, Cristante; Zaniolo, Pellegrini, Kluivert; Dzeko. Allenatore: Ranieri.

Inter-Roma Streaming: dove vederla in tv

Inter-Roma sarà trasmessa a partire dalle ore 20.30 in diretta tv satellitare sulle frequenze di Sky Sport Serie A (canale 202 dello Sky Box in HD), Sky Sport Uno (canale 201 dello Sky Box in HD) e Sky Sport (canale 251 satellitare in HD), oltre che in streaming per pc, smartphone e tablet su tutti i device iOS, Android e Windows Mobile tramite app Sky Go o, per gli abbonati, su NOW TV. Ecco una lista dei siti per vedere le partite in diretta: Stream HD Calcio.