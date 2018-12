Inter, nuovo sponsor: accordo ufficiale con Royal Philips

Nuovo sponsor per l’Inter. Il club nerazzurro ha firmato l’accordo con Royal Philips. L’annuncio ufficiale della casa cinese

L’Inter guarda in avanti. Nuovo contratto di sponsorizzazione in Cina per il club nerazzurro che, grazie all’influenza di Suning, può aumentare i ricavi e le sponsorizzazioni proveniente dall’Oriente. Il club interista ha firmato un nuovo accordo con la RoyalPhilips. A dare l’annuncio è stato il club nerazzurro con una nota su Weibo: «La Royal Philips è diventata ufficialmente partner dell’Inter in Cina. Le due parti hanno lanciato congiuntamente la macchina da caffè americana personalizzata dell’Inter. Alle mezzanotte del 6 dicembre, il sito online di Suning ha rilasciato in esclusiva le prevendite. Due marchi europei di lunga data si sono uniti per la prima volta in Cina».