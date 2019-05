Torna di moda il nome di Alexis Sanchez per l’Inter: l’agente del cileno l’ha proposto al club nerazzurro per il prossimo mercato

A volte ritornano. È il caso di Alexis Sanchez e l’Inter. E stavolta non è solo un’indiscrezione o uno scenario, ma qualcosa di più. Il cileno è sul mercato e l’opzione nerazzurra sarebbe molto calda. Fernando Felicevich, agente dell’ex Udinese, è stato a Milano nei giorni scorsi, ha anche assistito a Milan-Bologna.

L’agente ha avuto anche un incontro con i dirigenti dell’Inter, per provare a capire la fattibilità dell’operazione. Siamo all’abboccamento, non è un affare semplice per via dei costi. Ma se Icardi dovesse veramente partire, il nome di Sanchez tornerebbe prepotentemente di moda.