Inter-Sanchez, contatti: la palla ora passa al Manchester United

Perso Dzeko che ha rinnovato con la Roma, Antonio Conte vuole un altro attaccante da affiancare a Lukaku. In lista c’è pure Alexis Sanchez

I primi contatti con l’entourage del cileno, che in Italia ha già indossato la maglia dell’Udinese, ci sono stati. Sanchez guadagna un po’ troppo e per sbarcare alla Pinetina deve ridursi (e di molto) l’ingaggio. La palla ora passa al Manchester United, che vorrebbe cedere il giocatore anche in prestito. L’Inter spera, così come Antonio Conte.

Nel caso, sarebbe il secondo arrivo dai Red Devils, dopo quello di Lukaku di qualche giorno fa. Si attende il via libera dallo United.