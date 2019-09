Inter, Sanchez lancia la sfida a Lautaro: in Nazionale e in nerazzurro

Inter, Sanchez lancia la sfida a Lautaro: in Nazionale si sfideranno questa notte, in nerazzurro lotteranno per una maglia

Sanchez lancia la sfida a Lautaro. Perché questa notte, in un test amichevole, si confronteranno il Cile dell’uno e l’Argentina dell’altro. Poi il Nino Maravilla rientrerà a Milano, mentre il Toro resterà per un’altra intera settimana agli ordini di Scaloni.

E proprio all’Inter andrà in scena la seconda parte della sfida. Quella per conquistare la fiducia di Conte. E, di conseguenza, una maglia da titolare in attacco al fianco del gigante buono Lukaku.