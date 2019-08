Inter Sanchez, svolta vicina? Il giocatore starebbe già cercando casa

L’Inter e Alexis Sanchez sono vicini. Oggi potrebbe essere la giornata giusta per chiudere l’affare con lo United

Inter-Sanchez fose, finalmente, ci siamo. Oggi potrebbe arrivare la definitiva fumata bianca dell’affare, Non è un mistero ormai che tutto ruota attorno all’ingaggio dell’attaccante cileno: nello specifico come se lo debbano spartire i due club.

Come si legge sul Corriere dello Sport, l’Inter era pronta a mettere a disposizione 3,5 milioni, per poi salire a 4,5 nel momento in cui la prima richiesta dei Red Devils è stata del doppio, ovvero 7. Poi, anche gli inglesi hanno cominciato a rivedere la propria posizione, scendendo a poco più di 6. Facile, insomma, che l’intesa possa essere trovata tra i 5 e 5,5. Sanchez ha fretta di approdare a Milano tanto da aver iniziato a cercare casa tra il capoluogo lombardo e il comasco.