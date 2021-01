L’Inter giocherà oggi in casa dell’Udinese, in quello che sarà anche un ritorno a casa di Alexis Sanchez

Per la 19esima giornata di campionato, l’Inter sarà ospite alla Dacia Arena dell’Udinese. Una partita importante anche per Alexis Sanchez che è esploso nel grande calcio proprio con la maglia dei bianconeri. E sui propri social, il cileno ha postato per i ricordare i suoi tempi in Friuli una foto in compagnia di Antonio Di Natale.

«È sempre bello tornare nella mia prima casa qui in Italia».