Inter, Spalletti ha deciso: Joao Mario vince il ballottaggio su Nainggolan

Nel match tra Inter e Sassuolo il tecnico nerazzurro sembra intenzionato a confermare dal 1′ Joao Mario a scapito di Nainggolan

Nell’anticipo serale del sabato torna in campo anche l’Inter contro la bestia nera Sassuolo. Sarà fondamentale per la banda di Spalletti cercare di sfatare un tabù che ha visto i nerazzurri perdere gli ultimi 6 confronti con i neroverdi su 7 match giocati.

Con oggi ha inizio un girone di ritorno delicato per l’Inter, che nonostante occupi saldamente il terzo posto in classifica generale non può permettersi passi falsi. Troppo spesso, infatti, in queste ultime stagioni i nerazzurri hanno perso punti preziosi contro le cosiddette “piccole”. Spalletti in questo senso pare intenzionato a confermare la titolarità in mezzo al campo di Joao Mario, al momento favorito su Nainggolan.

Il portoghese completerà il reparto con Vecino e Brozovic, mentre vengono confermati gli altri titolari. Un’altra parziale bocciatura dunque per il centrocampista belga, o forse una semplice scelta tecnica dovuta alle condizioni fisiche non proprio ottimali del giocatore. L’impressione, comunque, è che contro il Sassuolo ci sarà spazio anche per lui.