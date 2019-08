Inter scatenata: pronta la nuova offerta per Dzeko, i dettagli

Dopo l’arrivo di Romelu Lukaku l’Inter non si ferma e vuole regalare ad Antonio Conte un secondo attaccante

Dopo il colpo Lukaku, l’Inter accelera anche per regalare Edin Dzeko ad Antonio Conte. Accordo totale con la punta bosniaca: ora i nerazzurri preparano nuovo assalto alla Roma e potranno contare sull’ex City che ha manifestato a Petrachi la sua intenzione di andarsene.

Da tempo Dzekko ha un accordo totale con il club di via della Liberazione per un triennale da 4,5 milioni a stagione. La Roma lo sa anche se Petrachi ha fatto spallucce, cercando ovviamente di non fare sconti. La presa di posizione di Dzeko potrebbe però fare la differenza e rompere gli indugi per il secondo attaccante tanto atteso da Conte.