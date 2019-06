L’Inter ha un talentino pronto ad esplodere in rosa: Sebastiano Esposito ha vissuto una stagione straordinaria e ora è pronto a spiccare il volo

Segnatevi questo nome: Sebastiano Esposito. Con ogni probabilità ne sentirete parlare anche in futuro. Il 2018/2019 di Esposito all’Inter è stato semplicemente fantastico. Il classe 2002 ha giocato con i pari età segnando 22 gol in 17 partite. In Primavera? Si è imposto anche lì con 9 gol in 19 presenze. Ma non è finita qui: ha fatto parlare di sè anche in Nazionale Under17 segnando 14 gol in 20 presenze (il punto esclamativo l’ha messo all’Europeo Under 17 dove ha trascinato, da solo, l’Italia fino alla finale).

Come ciliegina sulla torta si è regalato l’esordio in Europa League con l’Inter contro l’Eintracht Francoforte. Nella serata di ieri ha realizzato una tripletta contro la Roma che ha permesso all’Inter U17 di sollevare lo scudetto. L’Inter vuole blindare il classe 2002 con un contratto fino al 2022, non manca molto alla fumata bianca. L’Inter ed Esposito proseguiranno ancora insieme e molto probabilmente Antonio Conte potrebbe premiarlo portandolo in ritiro a Lugano. Perché adesso bisogna motivare questo baby attaccante, che nelle giovanili ha già dimostrato di poter dominare in lungo e largo, con giocate sempre decisive.