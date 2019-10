Inter, senti Conte: «Io come Mourinho? Grande rispetto, ma…» – VIDEO

Il tecnico dell’Inter Conte risponde così a una domanda in conferenza stampa: «Grande rispetto, ma…» – VIDEO

«Io come Mourinho nel 2010?». Questa una delle tante domande poste in conferenza stampa alla vigilia della sfida tra Barcellona e Inter. La replica di Antonio Conte non si è fatta attendere.

«L’Inter ha fatto qualcosa di incredibile quell’anno, c’è rispetto per Mourinho. Fare dei paragoni con il passato è impossibile perché parliamo di epoche diverse. Noi ci troviamo all’inizio di un percorso».