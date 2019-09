Inter, senti Icardi: «Voglio convincere il PSG a comprarmi»

Icardi torna a parlare dopo il trasferimento al Paris Saint-Germain: «Era arrivato il momento di vincere titoli»

Mauro Icardi è tornato a parlare, questa volta da giocatore del Paris Saint-Germain: «Sono appena arrivato, c’è un’opzione di acquisto e cerco di convincere il club a comprarmi. Vedremo cosa succederà. Sono più giudicato per la mia vita personale che per quello che faccio in campo, ma è una cosa che dura da quando vivo con Wanda Nara».

il bomber argentino scaccia le critiche relative alla vita privata: «Siamo innamorati e quando si è trattato di sceglierla come agente, non ci ho pensato due volte. Ho preso la decisione migliore per la mia famiglia e per il mio futuro». Sul PSG: «Ho pensato che fosse venuto il momento di giocare in una squadra che potesse vincere titoli. Era quello che volevo».