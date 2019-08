Inter, senti Lukaku: «Gli allenamenti sono durissimi»

Inter, Lukaku in un intervista fornisce le prime impressioni delle giornate in nerazzurro, agli ordini di Antonio Conte

Romelu Lukaku ha avuto il modo di assaporare il metodo di allenamento di Antonio Conte. Tra i due c’è grande stima, e proprio l’attaccante belga ha parlato al portale Otro sui suoi primi giorni in nerazzurro: «Gli allenamenti sono durissimi, è diverso. In Inghilterra si lavora tanto, ma qui è durissima».

La città è bella, ma non sono qui per questo, sono qui per aiutare la squadra a vincere qualcosa».