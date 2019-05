Inter, senti Pepé: «Non so se sarò al Lille l’anno prossimo»

L’obiettivo di mercato dell’Inter Pepé apre a un futuro lontano dalla Francia. I nerazzurri studiano il colpo per l’estate

Nicolas Pepé è uno dei nomi caldi in orbita Inter in vista del mercato estivo. Il giocatore ha lasciato alcune dichiarazioni dopo la qualificazione in Champions col Lille.

Ecco le sue parole:«Siamo felici. Non ce l’aspettavamo a un certo punto, ma sapevamo di avere le qualità per poter arrivare a questo traguardo. Non era facile, con il Lione che ci inseguiva. Ma noi abbiamo tenuto botta, dimostrandoci un gruppo unito. Se sarò al Lille anche l’anno prossimo? Perché no, vedremo».