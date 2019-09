Inter, senti Perisic: «Nel 2017 volevo andare al Manchester United»

Inter, Perisic con dei rimpianti: «Volevo andare al Manchester United, era il mio sogno. Non è successo ed è stato un grande dolore»

Ivan Perisic, attuale attaccante del Bayern Monaco, ha rilasciato delle dichiarazioni a The Athletic, in cui ha parlato di un preciso momento della sua carriera all’Inter. Ecco le parole:

«Sono stato molto vicino al Manchester United nel 2017. È stato fantastico quanto ho ricevuto la telefonata di José Mourinho. Sarebbe stato difficile dirgli di no e infatti volevo accettare la sua proposta. Era il mio sogno giocare in un altro grande campionato come la Premier League, ma non è successo. È stato un grande dolore per me».