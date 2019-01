Inter, guarda il bicchiere mezzo pieno: sette partite in casa senza subire gol

Si allunga la striscia di imbattibilità casalinga dell’Inter: 665 minuti senza subire gol e sette clean sheet di fila per Handanovic

Forse una delle peggiori partite della storia recente nerazzurra. Uno 0-0 inutile maturato nel semi-deserto San Siro contro ormai la bestia nero(verde) Sassuolo. L’Inter, dopo il tennistico 6-2 contro il Benevento, si incaglia in uno degli scogli più duri degli ultimi anni. Quel Sassuolo che appena arriva al Meazza diventa un Toro nella corrida. La squadra di De Zerbi torna a casa con un punto che gli sta strettissimo per quanto fatto vedere nei 90′ e che consolida lo stato di forma della formazione emiliana.

Ma l’Inter può sorridere. Sì, perchè non perde in casa dal 15 settembre (dall’eurogol di Dimarco per intenderci) e perchè non subisce gol dal 25 settembre (gol di Chiesa su deviazione di Skriniar). Da lì in poi sette clean sheet casalinghi per Handanovic che sommati tutti insieme danno 665 minuti d’imbattibilità. Un bicchiere mezzo pieno che stasera, dopo l’orrenda prestazione, risulta più pieno che mai.