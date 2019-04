L’Inter sbanca Genova con un netto 0-4 e si rilancia in ottica Europa: ma le buone notizie per Spalletti non sono finite qui

Il passo falso con la Lazio è già alle spalle: l’ Inter riparte da Marassi e dallo 0-4 rifilato al Genoa nella 30esima giornata di Serie A . Per i nerazzurri è la serata perfetta: vittoria, allungo sul quarto posto e un ritrovato Mauro Icardi , subito protagonista e in rete dopo 107 giorni di digiuno in campionato. Protagonista però è Gagliardini, autore di una doppietta. Non poteva sperare in partita migliore Luciano Spalletti, al centro della bufera che si è abbattuta su Appiano Gentile nelle ultime settimane. Partita perfetta dell’Inter che, facilitata dall’espulsione di Romero, ha chiuso già nel primo tempo il match.

I riflettori erano puntati, ovviamente, su Mauro Icardi. E l’argentino non ha deluso. Gol (su rigore) e assist. Ma non solo. Abbracci con i compagni, pacche sulle spalle e gesti di incoraggiamento. Insomma, sembrava che l’ex capitano non avesse mai abbandonato il centro dell’attacco dell’Inter. Pace fatta anche con i croati, che hanno abbracciato Icardi dopo la rete del raddoppio. Pace fatta con Spalletti che ha fatto uscire Icardi all’80° e al momento della sostituzione gli ha dato un cinque. Tutto per il meglio quindi per l’Inter che sfrutta nel migliore dei modi il doppio passo falso di Lazio e Milan contro Spal e Udinese.