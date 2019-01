Inter, Simeone su Godin: «L’importante è il bene dell’Atletico»

Il tecnico dell’Atletico Madrid Diego Simeone ha parlato del mercato e di Godin nella conferenza stampa prima della gara con il Levante

L’affare tra l’Inter e Diego Godin è ancora in via di definizione. Nel frattempo, alla vigilia del match tra Atletico Madrid e Levante, il Cholo Simeone ha parlato in conferenza stampa anche della sua situazione. Queste le sue parole: «L’obiettivo, mio e del club, è quello di far migliorare la squadra. Questo è il criterio di scelta per arrivi e partenze dei vari giocatori. E in questo, io e la società ci muoviamo di pari passo. Firmerei per arrivare alla fine del mercato senza nessun arrivo ma senza nessuna cessione? Fare supposizioni di mercato non ha senso, perché queste dinamiche sono dettate dalle esigenze di società, giocatori e agenti. Posso solo pensare alla partita di domani con il Levante, con tutti i giocatori che ho ora a disposizione».