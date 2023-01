Inter-Skriniar, da idolo ai fischi: i tifosi contro lo slovacco

I tifosi hanno fatto di tutto per cercare di convincere Skriniar all’Inter, ma lui ha firmato un pre contratto con il Psg

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, l’accoglienza dei tifosi nerazzurri stasera a San Siro per la Coppa Italia sarà di fischi e non più d’applausi. Intanto per il futuro si aspetta l’offerta giusta per farlo partire subito e non a zero a giugno.