Inter, Skriniar: «Non è colpa mia se mi chiamo Milan»

Il difensore dell’Inter, Milan Skriniar è stato intervistato oggi pomeriggio sul momento dei nerazzurri, e sul suo nome

Oggi pomeriggio, presso il San Siro Store, si è tenuta la presentazione del cd ufficiale dell’Inter, “Inter Hits”, una playlist ufficiale creata per il riscaldamento pre-partita dei nerazzurri. Nel corso della giornata, i microfoni di Sky Sport hanno raggiunto Milan Skriniar, il quale ha rilasciato dichiarazioni sul momento dei nerazzurri: «I migliori difensori? Non posso dire i miei compagni quindi Koulibaly, Chiellini, Bonucci e Manolas.

Juve-Inter? Sarà difficile, noi siamo una squadra forte: con la Roma potevamo vincere, ora dobbiamo andare a Torino a provare a vincere. Loro sono forti, hanno vinto quasi tutte le partite, ma anche noi abbiamo giocatori forti e possiamo vincere. Cristiano Ronaldo? E’ difficile marcarlo, ma non saremo concentrati solo di lui, ci sono altri che possono fare gol.

Samuel e De Vrij? Bella foto, abbiamo parlato tanto con lui: spero che l’Inter faccia le cose che ha fatto lui con Lucio. Il futuro? Le voci sono sempre belle, ma l’Inter è una grande squadra, possiamo fare di più di questi anni: i tifosi possono stare tranquilli, siamo una squadra che insieme si trova bene. Non voglio sapere nulla per ora del Barcellona. Dove posso migliorare? Posso migliorare, non è importante come mi vedo io, ma come mi vedono i tifosi e gli allenatori. Devo migliorare in tutto, non sono ancora completo. Il mio nome? Non è colpa mia, all’inizio i tifosi avevano qualche problema, ora è preso più come uno scherzo»