Dopo l’annuncio del rinnovo fino al 2023 con la maglia nerazzurra, Milan Skriniar ha parlato degli obiettivi per il futuro

Milan Skriniar ha rinnovato fino al 2023 con la maglia dell’Inter. Il difensore nerazzurro, dopo l’annuncio del suo prolungamento di contratto, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni a Sky Sport in merito agli obietti dei nerazzurri nella prossima stagione: «Sono molto contento di aver prolungato il contratto con l’Inter e orgoglioso di vestire questa maglia nei prossimi anni. Ho interrotto contratto con il mio vecchio procuratore. Ho firmato il contratto personalmente con l’Inter. Obiettivi? Vogliamo fare il salto di qualità. In questa stagione ci manca una vittoria per qualificarsi per la Champions. Prima raggiungiamo l’obiettivo, dall’anno prossimo, poi, dobbiamo pedalare sin dall’inizio al cento per cento e provare ad arrivare più in alto possibile».

«La prossima stagione? In Serie A non c’è mai una partita facile. Vogliamo vincere già contro il Napoli, poi possiamo stare tranquilli. Dall’anno prossimo vogliamo accorciare la distanza dalla Juve. Da me e De Vrij sono arrivati pochi gol? Sì, Stefan ha fatto due gol, io nemmeno uno. Sto aspettando questo gol che mi può aiutare tanto. Ci sono ancora due partite».