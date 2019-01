Inter, è fatta per Skriniar! Primo colpo di Marotta, le cifre del rinnovo

Marotta ha trovato l’accordo con l’agente dello slovacco Karol Ksonto: Milan Skriniar firmerà il nuovo contratto con scadenza al 2023

La notizia di ieri ha trovato conferma già oggi: è praticamente fatta per il rinnovo di Milan Skriniar con l’Inter. In attesa di approfondire i discorsi con Mauro Icardi, Marotta ha messo a segno il primo colpo della sua gestione: lo slovacco firmerà a breve il nuovo accordo. Decisivo il rialzo della proposta degli scorsi mesi, passata dai 2,5 milioni ai 3,5 milioni attuali. Il doppio rispetto all’attuale stipendio del muro nerazzurro, fermo a 1,7 milioni di euro. L’accordo con l’agente Karol Ksonto è stato raggiunto, con scadenza prolungata al 2023.

Una mossa decisiva per allontanare tutti gli spettri di una cessione in ottica plusvalenza in estate. Tutte le big d’Europa erano sul giocatore, vero pilastro dell’Inter e top player indiscusso in tutto il continente. In molti credevano che con l’arrivo di Godin in estate, Skriniar potesse essere sacrificato, ma così non sarà: l’uruguayano, lo slovacco e l’olandese De Vrij saranno compagni in una delle difese più inaccessibili d’Europa sulla carta.