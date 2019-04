Inter, Skriniar: «Secondo posto possibile. Bisogna vincere contro la Roma»

Il centrale nerazzurro suona la carica in vista di Roma-Inter. Ecco le parole di Milan Skriniar in vista del big match

Milan Skriniar carica l’ambiente a pochi giorni dalla sfida contro la Roma. Ecco l’analisi della sfida del difensore dell’Inter:«Quella contro la Roma è una partita importantissima, uno scontro diretto da vincere assolutamente: se vinciamo, andiamo a +9 sui giallorossi. Dzeko è forte, lo dico sempre. E’ fisicamente forte e ha un gran tiro di sinistro e di destro: dobbiamo stare attenti e concentrati».

Skriniar continua parlando dell’importanza del gruppo e degli obiettivi del club:«Io do sempre il massimo quando scendo in campo, ma tutti siamo uniti. Questo è il momento di stare concentrati e in cui dobbiamo far vedere che siamo squadra, che siamo un gruppo forte, di uomini forti. L’obiettivo di tutti è quello della Champions. Poi è ovvio, la speranza è di migliorare il piazzamento dell’anno scorso. Siamo terzi ma c’è anche qualche possibilità di arrivare secondi, visto che manca ancora lo scontro diretto con il Napoli. L’Inter deve stare in alto, dove merita di stare.Tutti siamo migliorati nella fase difensiva. Con Stefan ci troviamo bene, andiamo d’accordo, siamo anche compagni di stanza. So che vi piace fare il paragone tra me e Walter Samuel: lui era davvero un muro, “the Wall”. Mi fa piacere e mi dà fiducia, è un punto di riferimento».