Inter Slavia Praga: Asamoah e l’assenza di spazi

L’Inter ha trovato pochi spazi contro lo Slavia Praga. Pure gli esterni hanno faticato nel rendersi pericolosi, Asamoah su tutti

La struttura difensiva dello Slavia Prega ha messo in grossa difficoltà l’Inter, che non è riuscita a creare occasioni pulite in zona gol. Problemi nel trovare spazi tra le linee, con anche le punte ben marcate dei difensori avversari.

Inoltre, le linee avversari hanno pure ben coperto l’ampiezza. L’Inter non è riuscita ad andare al cross con efficacia, con Asamoah che ha effettuato 0 cross e 0 dribbling. Grossa difficoltà nel servire gli esterni in corsa, e la slide di sopra ne è un esempio. Nessuna soluzione di passaggio al centro, con lo Slavia oltretutto pronto a scivolare sugli esterni. Il portatore di palla non ha soluzioni.