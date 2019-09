Inter Slavia Praga: Brozovic ingabbiato, troppi lanci per le punte

Le difficoltà di Brozovic esprimono bene quelle dell’Inter contro lo Slavia Praga. Grosse difficoltà nello sviluppo della manovra

L’Inter ha faticato a produrre occasioni pulite contro lo Slavia Praga. La struttura difensiva rivale ha ben coperto le linee di passaggio e il centro del campo. I nerazzurri non hanno mai trovato riferimenti tra le linee, non riuscendo a sviluppare bene per vie interne.

Lo Slavia ha ingabbiato Brozovic in modo ottimale, col croato che ha toccato pochissimi palloni rispetto ai suoi standard. Un esempio nella slide sopra. Con l’impossibilità di servire Sensi e Gagliardini tra le linee, De Vrij cerca il lancio lungo per le punte. I difensori dello Slavia hanno però quasi sempre avuto la meglio, con l’Inter ripetitiva nel cercare gli attaccanti in questo modo.