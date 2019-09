Inter Slavia Praga, Handanovic: «Vogliamo la qualificazione, le tre vittorie in campionato…»

Il portiere e capitano dell’Inter, Samir Handanovic, ha parlato ai microfoni di Sky Sport in vista del match di questa sera contro lo Slavia Praga

Samir Handanovic ha parlato ai microfoni di Sky Sport a qualche ora dal debutto in Champions League dell’Inter. Ecco le sue parole.

«Le aspettative sono alte come lo erano l’anno scorso. Non siamo riusciti a passare il turno e quest’anno ci riproviamo, in un gruppo di nuovo difficile. Le tre vittorie ci danno fiducia ma siamo consapevoli che dobbiamo ancora lavorare, non abbiamo fatto niente. Certo è meglio vincere. Si va avanti così, ci aspetta un avversario tosto e che sa cosa vuole. Una squadra esperta, dobbiamo pensare solo a questa partita»