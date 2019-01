«Inter, rialzati in Coppa Italia!»: i messaggi social di Icardi e Brozovic – FOTO

Torino-Inter, il giorno dopo. Amarezza nerazzurra, nel mirino il quarto di Tim Cup contro la Lazio: Icardi e Brozovic guidano la riscossa

Per l’Inter di Spalletti è il momento di resettare. Il ko in Serie A contro il Torino all’Olimpico è stata l’ennesima sconfitta, la quinta in campionato, che non ha permesso agli uomini di Spalletti di approfittare dei passi falsi delle inseguitrici. Capitan Mauro Icardi, autore di una prestazione incolore in trasferta a Torino, è il primo sui social network a lanciare il proprio messaggio in vista di giovedì. L’Inter infatti è attesa da un bivio stagionale, il quarto di finale a gara secca contro la Lazio in Coppa Italia: «Testa bassa e lavorare duro per il prossimo impegno giovedì sera» scrive l’argentino su Twitter.

Anche Marcelo Brozovic ha voluto dire la sua in un momento particolarmente delicato come quello vissuto dai nerazzurri. C’è bisogno di una decisa inversione di rotta per un’Inter fin qui negativa in tutto il 2019. «A Torino potevamo e sopratutto dovevamo fare di più. Dobbiamo ritrovare da subito la concentrazione per affrontare al meglio le prossime sfide, a partire dalla partita di Coppa Italia contro la Lazio. Forza Inter!» è il messaggio di Epic Brozo sul proprio account Instagram.