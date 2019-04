Inter soffre le romane: sotto contro Roma e Lazio dopo 15′ a San Siro

Inter perde a San Siro contro la Roma: anche contro la Lazio era partita male. Contro i biancocelesti uscì sconfitta

L’Inter rientra negli spogliatoi in svantaggio contro la Roma, dimostrando di soffrire particolarmente le romane a San Siro. Il copione è praticamente lo stesso della sfida contro la Lazio, a distanza di quasi un mese.

Così come la Roma è andata in vantaggio nel primo quarto d’ora (14′) con Stephan El Shaarawy contro i nerazzurri, anche la Lazio aveva chiuso la prima frazione avanti agli avversari grazie al gol di Sergej Milinkovic-Savic. Il dato è particolare se si considera che anche il serbo segnò nei primi quindici minuti della sfida (12′), sorprendendo la squadra di Luciano Spalletti. Il tecnico del club milanese spera che l’epilogo sia diverso: i biancocelesti difesero il risultato e tornarono nella Capitale con una vittoria. L’allenatore dell’Inter deve scuotere i suoi ragazzi per evitare il secondo KO in trenta giorni contro una romana.